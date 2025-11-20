Milano 13:22
42.943 +0,68%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 13:22
9.555 +0,50%
Francoforte 13:22
23.360 +0,85%

Madrid: andamento rialzista per ACS

Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per ACS
(Teleborsa) - Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 2,02%.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di costruzioni spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 78,9 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 77,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 77,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
