Madrid: andamento rialzista per ACS

Actividades de Construccion y Servicios

Ibex 35

società di costruzioni spagnola

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 2,02%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 78,9 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 77,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 77,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)