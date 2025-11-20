Madrid: brillante l'andamento di Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Indra

Ibex 35

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,06%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'rispetto all'indice.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 49,05 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 47,65. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 46,83 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)