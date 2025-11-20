Madrid: positiva la giornata per Bankinter

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola
, in guadagno del 2,28% sui valori precedenti.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dell'Ibex 35
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo scenario tecnico di Bankinter
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 13,31 Euro con area di resistenza individuata a quota 13,57. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 13,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)