Milano 11:06
45.700 +0,62%
Nasdaq 13-feb
24.733 0,00%
Dow Jones 0:00
49.501 0,00%
Londra 11:06
10.519 +0,44%
Francoforte 11:06
24.861 +0,24%

Madrid: positiva la giornata per Cellnex Telecom

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: positiva la giornata per Cellnex Telecom
Seduta positiva per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione, che avanza bene del 2,05%.
Condividi
```