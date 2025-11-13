Manovra, si ragiona su una tassa agevolata del 12,5% sull'Oro

(Teleborsa) - Per finanziare la Manovra spunta anche una tassa agevolata sull'oro
. Si ragiona in particolare su una aliquota agevolata del 12,5%
, più favorevole dell'aliquota ordinaria del 26% sulle plusvalenze, da applicare a tutti coloro che decidano di rivalutare l''Oro fisico in loro possesso (lingotti, monete e placchette d'oro) entro il 30 giugno 2026.
La tassa in questione graverebbe sulla plusvalenza derivante dalla compravendita
di oro fisico da investimento e non anche all'oro cartaceo sotto forma di certificati o ETF.
Sarebbe questo uno degli emendamenti al vaglio del Parlamento
, proposto dalla maggioranza per finanziarie eventuali correzioni alla Manovra, che secondo i calcoli garantirebbe una dote di circa 2 miliardi
di euro. Considerando infatti una adesione del 10% alla proposta , si prevede un gettito compreso fra 1,67 e 2,08 miliardi di euro.
L'obiettivo della misura sarebbe quello di "facilitare l'emersione
e la circolazione dell'Oro fisico da investimento, garantendo al tempo stesso un incremento del gettito
".
Il gettito
sarebbe impiegato per reperire nuove risorse
per la Manovra o per sostituire altre misure fiscali contestate
, come ad esempio la tassazione dei dividendi, che la maggioranza al governo conta di evitare, o la contestatissima stretta sugli affitti brevi che rpevede un aumento della cedolare secca al 26% per le locazioni sino a 30 giorni.