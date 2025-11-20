New York: su di giri Wal-Mart

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big della grande distribuzione
, che mostra una salita bruciante del 5,75% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Wal-Mart
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a -3,23% dell'indice americano
).
Il quadro tecnico del colosso retail
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 103,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 107,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 101,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)