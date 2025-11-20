New York: su di giri Wal-Mart

big della grande distribuzione

Dow Jones

Wal-Mart

indice americano

colosso retail

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la, che mostra una salita bruciante del 5,75% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a -3,23% dell').Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 103,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 107,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 101,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)