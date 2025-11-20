Milano 16:28
43.264 +1,44%
Nasdaq 16:28
25.163 +2,12%
Dow Jones 16:28
46.824 +1,49%
Londra 16:28
9.590 +0,87%
Francoforte 16:28
23.503 +1,47%

New York: su di giri Wal-Mart

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la big della grande distribuzione, che mostra una salita bruciante del 5,75% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Wal-Mart mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,86%, rispetto a -3,23% dell'indice americano).


Il quadro tecnico del colosso retail segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 103,9 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 107,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 101,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
