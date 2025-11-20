Milano 13:23
Parigi: scambi negativi per Renault

(Teleborsa) - Pressione sulla casa automobilistica francese, che tratta con una perdita del 2,44%.

Lo scenario su base settimanale di Renault rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Renault, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,17 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,32 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,77.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
