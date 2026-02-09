Francoforte: scambi negativi per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che tratta con una perdita dell'1,97%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Fresenius Medical Care
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,39 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 39,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,25.
