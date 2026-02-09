Milano 17:35
Francoforte: scambi negativi per Fresenius Medical Care

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia attiva nel settore farmaceutico, che tratta con una perdita dell'1,97%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fresenius Medical Care evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore tedesco di apparecchi per la dialisi rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Fresenius Medical Care è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 40,39 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 39,53. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 41,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
