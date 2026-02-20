Milano
17:35
46.473
+1,48%
Nasdaq
18:21
24.863
+0,26%
Dow Jones
18:21
49.256
-0,28%
Londra
17:35
10.687
+0,56%
Francoforte
17:35
25.261
+0,87%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 18.37
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: acquisti a mani basse sull'indice dei titoli bancari in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 febbraio 2026 - 17.00
Giornata brillante per il
comparto bancario a Piazza Affari
, che avanza a 34.824,81 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: vendite diffuse sull'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: rialzo controllato per l'indice dei titoli bancari in Italia
Argomenti trattati
Piazza Affari
(483)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Banks
+1,93%
Altre notizie
Piazza Affari: preme sull'acceleratore l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: mette il turbo l'indice dei titoli bancari in Italia
L'Indice dei titoli bancari in Italia in discesa a Piazza Affari
Piazza Affari: in acquisto l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: rosso per l'indice dei titoli bancari in Italia
Piazza Affari: andamento negativo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto