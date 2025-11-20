PLATINUM del 19/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Giornata fiacca per il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,26%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il platino, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.545,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.552,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.542,3.
