Produzione costruzioni Unione Europea (MoM) in settembre

Unione Europea, Produzione costruzioni in settembre su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente -0,2%.
