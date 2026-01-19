Milano 17:35
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 19 gennaio 2026

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici: settimana del 19 gennaio 2026
(Teleborsa) -
Lunedì 19/01/2026
00:50 Giappone: Ordini macchinari core, mensile (atteso -5,2%; preced. 7%)
03:00 Cina: PIL, trimestrale (atteso 1%; preced. 1,1%)
03:00 Cina: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,1%; preced. 1,3%)
03:00 Cina: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,1%)
03:00 Cina: Produzione industriale, annuale (atteso 5,1%; preced. 4,8%)
05:30 Giappone: Indice servizi, mensile (atteso 0%; preced. 0,9%)
05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 2%; preced. 2,1%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)

Martedì 20/01/2026
08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)
08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -2,4%; preced. -2,3%)
08:00 Regno Unito: Tasso disoccupazione (atteso 5%; preced. 5,1%)
08:00 Regno Unito: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 18,8K unità; preced. 20,1K unità)
10:00 Unione Europea: Partite correnti Zona Euro (atteso 20,3 Mld Euro; preced. 25,7 Mld Euro)
11:00 Germania: Indice ZEW (atteso 49,9 punti; preced. 45,8 punti)
11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 0,9%)

Mercoledì 21/01/2026
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,3%; preced. 3,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,2%)
08:00 Regno Unito: Prezzi produzione, annuale (preced. 3,4%)
12:00 Italia: Produzione costruzioni, mensile (preced. -0,1%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 28,5%)
16:00 USA: Vendita case in corso, mensile (atteso -2,6%; preced. 3,3%)
16:00 USA: Vendita case in corso (preced. 79,2 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)

Giovedì 22/01/2026
00:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso 357 Mld ¥; preced. 322,2 Mld ¥)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 4,3%; preced. 3,8%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 203K unità; preced. 198K unità)
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (preced. -13,1 punti)
16:00 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. -71 Mld piedi cubi)
18:00 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,39 Mln barili)

Venerdì 23/01/2026
00:30 Giappone: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,9%)
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50 punti)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,9%; preced. 0,6%)
08:00 Regno Unito: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. -0,1%)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (atteso 101 punti; preced. 102 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 51,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 49,2 punti; preced. 48,8 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,6 punti; preced. 52,4 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 52,8 punti; preced. 52,5 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 52,1 punti; preced. 48,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 52,7 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54 punti; preced. 52,9 punti)


