OPA Spindox, depositato presso CONSOB il documento di offerta

(Teleborsa) - BackSpin, società controllata da Progressio SGR, ha depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa su Spindox, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie dedotte le azioni ordinarie già detenute.

L'offerente pagherà un corrispettivo pari a 13,00 euro "cum dividend" (ossia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti) per ciascuna azione portata in adesione. Il Documento di Offerta sarà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta da CONSOB.
