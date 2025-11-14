Spindox, marginalità in leggero aumento nei 9 mesi. Valore della produzione a 79,5 milioni

Spindox

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha chiuso icon unpari a 79,5 milioni di euro, con una flessione del 3,3% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tale variazione è riconducibile principalmente alla contrazione del mercato automotive, penalizzato dalle incertezze del contesto internazionale, che ha comportato una riduzione dei ricavi per circa 1,6 milioni di euro. La restante parte del calo è dovuta al progressivo abbandono di attività non core e a marginalità limitata, in linea con la strategia del Gruppo di focalizzarsi sui segmenti a più alto valore aggiunto.L'(cioè al netto delle componenti straordinarie) consolidato si attesta a 7,1 milioni di euro, con una marginalità pari all'8,9% del valore della produzione, in leggero miglioramento rispetto all'8,7% registrato al 30 settembre 2024. Nel corso del periodo, Spindox ha sostenuto oneri straordinari per circa 0,8 milioni di euro, principalmente relativi a incentivazioni all'esodo di figure dirigenziali che non saranno sostituite, e ai connessi costi legali. Deducendo tali componenti straordinarie, l'EBITDA consolidato risulta pari a 6,3 milioni di euro.L'consolidato al 30 settembre 2025 è positivo (cash positive) e pari a 4,2 milioni di euro, rispetto a 5,9 milioni di euro positivi al 31 dicembre 2024. La variazione, pari a –1,7 milioni di euro, è attribuibile principalmente all'andamento del capitale circolante, influenzato da fenomeni stagionali che determinano un'evoluzione dei flussi di cassa diversa rispetto a quella di fine esercizio."I risultati dei primi nove mesi riflettono un contesto di mercato complesso, ma confermano la solidità del nostro modello industriale e la capacità del Gruppo di mantenere una buona marginalità anche in una fase di rallentamento della domanda in alcuni settori chiave - ha dichiarato- Proseguiamo nel percorso di focalizzazione sulle attività a maggior valore aggiunto e di rafforzamento della nostra posizione nei mercati più dinamici, come quelli legati all'intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale delle imprese".