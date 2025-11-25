Banche, BCE: portata di collegamenti con NBFI è contenuta, ma vulnerabili agli shock

(Teleborsa) - Lepotenzialmente a leva finanziaria sembrano essere, anche se le esposizioni delle banche verso entità NBFI sono altamente concentrate su entrambi i lati dei loro bilanci. È quanto emerge da una ricerca dellasul tema, dove viene comunque sottolineato che non sono disponibili dati chiave per i bilanci di entità NBFI potenzialmente a leva finanziaria, come fondi di private equity, fondi di credito privati ??e hedge fund al di fuori dell'UE, né per i depositi di entità NBFI alle banche.Secondo la ricerca, ipossono emergere dai legami tra banche e NBFI in: vulnerabilità di liquidità nel sistema bancario e fornitura di leva finanziaria alle NBFI.In media, le. Circa il 60% di queste passività è costituito da strumenti a brevissimo termine come depositi e pronti contro termine. Le passività overnight e in valuta estera, che possono essere particolarmente soggette a deflussi durante i periodi di stress del mercato, costituiscono una parte consistente dei prestiti pronti contro termine delle banche dell'area euro verso entità NBFI.Inoltre, unper pronti contro termine e depositi non bancari da entità NBFI. Ciò è particolarmente evidente nel mercato dei pronti contro termine, dove le prime cinque banche - tutte banche di importanza sistemica globale (G-SIB) - rappresentano circa il 65% dei prestiti pronti contro termine delle banche dell'area euro verso entità NBFI, rappresentando al contempo il 35% del totale delle attività degli istituti significativi dell'area euro.Alcune altre entità NBFI forniscono finanziamenti obbligazionari stabili a lungo termine alle banche dell'area euro. A giugno 2025, lenell'area euro, per un importo di circa 1.500 miliardi di euro. Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione rappresentano una categoria di investitori di spicco in obbligazioni bancarie, poiché devono assumersi il rischio di duration per ridurre i disallineamenti tra attività e passività.Viene anche spiegato che le banche forniscono credito a un gruppo eterogeneo di entità NBFI, spesso con garanzia reale. Le esposizioni lato attività delle banche dell'area euro verso entità NBFI costituiscono circa il 10% del loro attivo totale. I prestiti (inclusi prestiti e pronti contro termine attivi) e le partecipazioni in titoli costituiscono la quota più significativa delle esposizioni di bilancio delle banche verso entità NBFI, mentre anche i derivati ??rappresentano una quota considerevole. Le esposizioni creditizie bancarie totali verso entità NBFI, in percentuale sul totale attivo, sono, che ospita diverse filiali di banche d'investimento extra-UE.