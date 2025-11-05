Milano 13:25
43.221 -0,10%
Nasdaq 4-nov
25.436 0,00%
Dow Jones 4-nov
47.085 0,00%
Londra 13:25
9.720 +0,05%
Francoforte 13:25
23.857 -0,38%

Piazza Affari: calo per doValue

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per doValue
Retrocede il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, con un ribasso del 2,90%.
Condividi
```