Banca Monte Paschi di Siena, utile lordo 9 mesi in crescita a 1.288 milioni (+17,5%)

(Teleborsa) - Risultati ancora in crescita per Banca Monte Paschi di Siena
, che già da questo trimestre "recepiscono gli effetti dell’acquisizione di Mediobanca
e delle relative controllate", oggetto di consolidamento a partire dalla data del 30 settembre 2025. Lo stato patrimoniale consolidato - si precisa - include, linea per linea, i saldi del Gruppo Mediobanca alla data del 30 settembre, mentre il conto economico consolidato includerà il contributo del Gruppo Mediobanca solo a partire dal 1° ottobre 2025. MPS segnala che la presentazione del nuovo Piano industriale
di Gruppo è prevista per il primo trimestre 2026
.
I primi nove mesi dell'anno hanno evidenziato un utile di periodo al lordo delle imposte pari a 1.288 milioni di euro
, in crescita del 17,5% rispetto al dato di 1.096 mln di euro registrato nel corrispondente periodo del 2024. L’utile di periodo di pertinenza della Capogruppo, invece, ammonta a 1.366 milioni di euro
al 30 settembre 2025, rispetto all’utile di 1.566 mln di euro conseguito al 30 settembre 2024, che includeva imposte positive per 470 mln di euro
I ricavi
complessivi dei nove mesi ammontano a 3.054 milioni di euro, sostanzialmente stabili
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,5%). La crescita delle commissioni nette
(+8,5% a 1.185 mln di euro) e quella degli altri ricavi della gestione finanziaria (+35%) hanno pienamente compensato
il rallentamento del margine di interesse
(-7,4% a 1.638 mln di euro). Il positivo andamento delle commissioni è stato registrato sia nell’ambito delle attività di gestione/intermediazione e consulenza (+12,8%, pari a +68,5 mln di euro) sia nell’attività bancaria commerciale (+4,4%, pari a +24,6 mln di euro).
Al 30 settembre 2025 gli oneri operativi
sono risultati pari a 1.411 mln di euro, in crescita rispetto al 30 settembre 2024 (+1,4%, pari a 18,9 mln di euro), principalmente per gli effetti del rinnovo del CCNL dei bancari sulle spese del personale. Il risultato operativo lordo
del Gruppo è quindi pari a 1.643 mln di euro, stabile rispetto al dato di 1.645 mln di euro del 30 settembre 2024, mentre il risultato operativo netto
si è attestato a 1.389 mln di euro, in crescita rispetto al risultato di 1.339 mln di euro registrato al 30 settembre 2024.
A livello patrimoniale, i volumi di raccolta complessiva
del Gruppo al 30 settembre 2025 sono risultati pari a 357,6 mld di euro
; escludendo l’apporto del Gruppo Mediobanca, l’aggregato ammonta a 204,4 mld di euro, con un aumento a perimetro omogeneo di 4 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2025, grazie alla crescita sia della raccolta diretta
(+2,3 mld di euroa 165,2 mld di euro) sia della raccolta indiretta
(+1,7 mld di euro a 192,4 mld di euro).
Al 30 settembre 2025 i finanziamenti alla clientela
del Gruppo ammontano a 140,7 mld di euro
; escludendo l’apporto del Gruppo Mediobanca, si sono attestati a 80,7 mld di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 30 giugno 2025 (+0,2 mld di euro). Il totale finanziamenti clientela deteriorati del Gruppo al 30 settembre 2025 è risultato pari a 4,4 mld di euro. Al 30 settembre 2025 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati (a perimetro omogeneo, escluso il contributo del Gruppo Mediobanca) si è attestata al 48,5%.
Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 30 settembre 2025 il CET1 capital ratio fully loaded
si è attestato al 16,9% (rispetto al 19,6% del 30 giugno 2025 e al 18,2% del 31 dicembre 2024), e il total capital ratio fully loaded
è risultato pari al 19,3% (rispetto al 21,8% del 30 giugno 2025 e al 20,5% del 31 dicembre 2024). Tali valori non includono gli utili di periodo, assumendo il dividend
pay-out fino al 100% dell’utile netto del Gruppo MPS.