Banca Monte Paschi di Siena, utile lordo 9 mesi in crescita a 1.288 milioni (+17,5%)

(Teleborsa) - Risultati ancora in crescita per, che già da questo trimestree delle relative controllate", oggetto di consolidamento a partire dalla data del 30 settembre 2025. Lo stato patrimoniale consolidato - si precisa - include, linea per linea, i saldi del Gruppo Mediobanca alla data del 30 settembre, mentre il conto economico consolidato includerà il contributo del Gruppo Mediobanca solo a partire dal 1° ottobre 2025. MPS segnala che la presentazione deldi Gruppo è prevista per ilI primi nove mesi dell'anno hanno evidenziato un, in crescita del 17,5% rispetto al dato di 1.096 mln di euro registrato nel corrispondente periodo del 2024. L’utile di periodo di pertinenza della Capogruppo, invece, ammonta aal 30 settembre 2025, rispetto all’utile di 1.566 mln di euro conseguito al 30 settembre 2024, che includeva imposte positive per 470 mln di eurocomplessivi dei nove mesi ammontano arispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+0,5%). La crescita delle(+8,5% a 1.185 mln di euro) e quella degli altri ricavi della gestione finanziaria (+35%) hanno pienamenteil rallentamento del(-7,4% a 1.638 mln di euro). Il positivo andamento delle commissioni è stato registrato sia nell’ambito delle attività di gestione/intermediazione e consulenza (+12,8%, pari a +68,5 mln di euro) sia nell’attività bancaria commerciale (+4,4%, pari a +24,6 mln di euro).Al 30 settembre 2025 glisono risultati pari a 1.411 mln di euro, in crescita rispetto al 30 settembre 2024 (+1,4%, pari a 18,9 mln di euro), principalmente per gli effetti del rinnovo del CCNL dei bancari sulle spese del personale. Ildel Gruppo è quindi pari a 1.643 mln di euro, stabile rispetto al dato di 1.645 mln di euro del 30 settembre 2024, mentre ilsi è attestato a 1.389 mln di euro, in crescita rispetto al risultato di 1.339 mln di euro registrato al 30 settembre 2024.A livello patrimoniale, i volumi didel Gruppo al 30 settembre 2025 sono risultati pari a; escludendo l’apporto del Gruppo Mediobanca, l’aggregato ammonta a 204,4 mld di euro, con un aumento a perimetro omogeneo di 4 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2025, grazie alla crescita sia della(+2,3 mld di euroa 165,2 mld di euro) sia della(+1,7 mld di euro a 192,4 mld di euro).Al 30 settembre 2025 idel Gruppo ammontano a; escludendo l’apporto del Gruppo Mediobanca, si sono attestati a 80,7 mld di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 30 giugno 2025 (+0,2 mld di euro). Il totale finanziamenti clientela deteriorati del Gruppo al 30 settembre 2025 è risultato pari a 4,4 mld di euro. Al 30 settembre 2025 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati (a perimetro omogeneo, escluso il contributo del Gruppo Mediobanca) si è attestata al 48,5%.Per quanto riguarda i coefficienti patrimoniali, al 30 settembre 2025 ilsi è attestato al 16,9% (rispetto al 19,6% del 30 giugno 2025 e al 18,2% del 31 dicembre 2024), e ilè risultato pari al 19,3% (rispetto al 21,8% del 30 giugno 2025 e al 20,5% del 31 dicembre 2024). Tali valori non includono gli utili di periodo, assumendo il dividendpay-out fino al 100% dell’utile netto del Gruppo MPS.