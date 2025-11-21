BTP, continua a crescere la quota in mano agli investitori esteri. Sempre buona la liquidità

(Teleborsa) - Nella prima metà del 2025 è(iniziata nel 2023); la quota si colloca tuttavia su livelli inferiori a quelli registrati nei principali paesi dell'area dell'euro. La percentuale detenuta dalle famiglie è rimasta sostanzialmente in linea con i livelli osservati nel 2024, così come quella delle banche; si sono invece ridotte quella delle assicurazioni e quelle detenute dalla Banca d'Italia e dall'Eurosistema nel loro insieme. Lo si legge nelsemestrale pubblicato oggi dalla Banca d'Italia.Suldei titoli di Stato l', con quantitativi in aumento nel comparto a medio e a lungo termine; hanno contribuito due nuove emissioni collocate direttamente agli investitori al dettaglio (il BTP Italia a giugno e il BTP Valore in ottobre).Rispetto ad aprile, i, analogamente a quelli degli altri titoli (per i quali si è tuttavia registrato un temporaneo incremento nel mese di settembre); il costo medio dei titoli in circolazione si è portato al 2,84%. Dal 2021 la vita media residua si è stabilizzata intorno a sette anni.Viene fatto notare che il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi ha continuato a contrarsi dalla scorsa primavera, per effetto della flessione dei rendimenti dei titoli di Stato decennali italiani e dell'aumento di quelli dei corrispondenti titoli tedeschi; lo. Anche sul mercato dei credit default swap (CDS) il premio per assicurarsi contro il rischio di insolvenza dell'emittente sovrano italiano è sceso ulteriormente, collocandosi sui valori minimi degli ultimi 16 anni.Ledei titoli pubblici italiani sono rimaste, con volumi di negoziazione che hanno registrato nuovi massimi a giugno e si sono mantenuti elevati anche nei mesi estivi, nonostante il consueto calo stagionale. Il differenziale denaro-lettera dei BTP ha continuato a collocarsi su livelli contenuti e le quantità quotate dai market makers sono progressivamente aumentate.La volatilità infragiornaliera dei corsi obbligazionari governativi si è confermata moderata, riflettendo anchedel comparto rispetto a quelli verificatisi nel 2024 e nei primi mesi del 2025 in occasione della pubblicazione di dati macroeconomici rilevanti. Gli ordini di ammontare cospicuo hanno continuato a essere assorbiti senza produrre un impatto significativo sui prezzi.