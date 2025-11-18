BofA, gestori aumentano allocazioni su azionario e materie prime ma temono la bolla AI

Bank of America

(Teleborsa) - L'è il, con l'overweight sull'azionario più alto da febbraio e quello sulle materie prime più elevato da settembre 2022, e livelli di liquidità molto bassi, al 3,7% ("segnale di vendita"). È quanto emerge dal consueto "Global Fund Manager Survey" di(BofA). Al sondaggio per il mese di novembre 2025 hanno partecipato 172 operatori con asset under management (AUM) per 475 miliardi di dollari.pari o inferiori al 3,7% si sono verificati 20 volte dal 2002, e in ogni occasione le azioni sono scese e i titoli del Tesoro hanno sovraperformato nei successivi 1-3 mesi, si legge nella ricerca.L'indagine di novembre ha avvertito che i mercati instabili potrebbero subire un, con i mercati emergenti e le banche considerati i più esposti a una mossa di avversione al rischio nell'ultimo trimestre del 2025.Alla domanda sull'nel prossimo anno, il 53% prevede un soft landing, il 37% un no landing (al massimo da gennaio 2025) e solo il 6% prevede un hard landing. A livello macroeconomico, le aspettative degli investitori per la crescita globale sono diventate positive (3% netto da -8% netto) a novembre per la prima volta quest'anno. Le aspettative economiche stanno raggiungendo i prezzi delle azioni.Alla domanda sulla fonte, il 59% degli investitori ha risposto "", la convinzione più alta sulla fonte di un evento creditizio sistemico da quando BofA ha iniziato a porre la domanda nel 2022." è ancora una volta l'per il 54% degli investitori, superando la risposta principale del mese scorso, che era "Long Gold" (scesa al 28% dal 43%).A novembre si è assistito a un aumento delle preoccupazioni relative a una bolla dell'intelligenza artificiale: alla domanda sul maggioreper l'economia e i mercati, il 45% degli investitori ha risposto "" (in aumento rispetto al 33% del mese scorso).secondo il 53% degli investitori (in calo rispetto al record del 54% di ottobre). Da notare che il 63% degli investitori ritiene che i mercati azionari globali siano attualmente sopravvalutati (in aumento rispetto al 60% del mese scorso).La buona notizia è che il 53% degli investitori ritiene che, un livello massimo da 3 mesi. Il 15% afferma che l'aumento della produttività dell'AI avverrà nel 2026, mentre il 27% afferma che avverrà in seguito.Per la prima volta da agosto 2005, la maggioranza (20% netto) degli investitori afferma che le; questo balzo è dovuto alle preoccupazioni sull'entità e sul finanziamento del boom degli investimenti in conto capitale dell'AI. La buona notizia è che le nuove preoccupazioni sulla spesa eccessiva in conto capitale da parte degli hyperscaler dell'AI non si traducono in preoccupazioni generali sui bilanci del settore aziendale.Alla domanda su cosa dovrebbero fare le aziende con il, il 33% ha risposto "migliorare i bilanci", il 31% ha risposto "restituire liquidità agli azionisti", il 29% ha risposto "aumentare la spesa in conto capitale".