First Capital, Polidoro: quest'anno rotazione del portafoglio, vediamo ritorno della liquidità

(Teleborsa) - "Sicuramente quest'anno abbiamo avuto il beneficio di avere alcune exit dal portafoglio
. In particolare siamo usciti completamente da ALA
, che è stato oggetto di un'OPA da parte di un fondo di private equity statunitense. E poi abbiamo colto l'opportunità di valorizzare parzialmente la nostra partecipata Orsero
grazie a un momento interessante nel mese di settembre". Lo ha detto a Teleborsa Vincenzo Polidoro, CEO
di First Capital
, in occasione dell'ottava edizione della "Mid & Small - Milan 2025"
, evento di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione e gli investitori istituzionali nazionali e internazionali.
"Questo ci ha permesso di avere circa 15 milioni di euro di incasso e di fatto di avviare un percorso di rotazione del portafoglio
- ha aggiunto - La rotazione ci ha permesso anche di avviare nuovi investimenti. Infatti abbiamo fatto un investimento importante in club deal su RES
e un investimento nell'IPO di Più Medical
".
"Siamo sempre attenti agli investitori
- ha sottolineato Polidoro - Il POC era stato emesso a fine 2019, quindi dovevamo sostanzialmente pensare a una modalità di rifinanziamento. Questa estate ci siamo mossi con le emissioni obbligazionarie, abbiamo fatto un bond da 25 milioni di euro che ci ha permesso di avviare questo percorso nell'interesse di investitori. Abbiamo trovato nuovi investitori che sono entrati nel bond, sono stati sostanzialmente istituzionali e facily office, e siamo riusciti a convincere una parte dei possessori del POC a invertire in capitale; da qui, legata anche chiaramente alla buona liquidità che abbiamo in portafoglio adesso e alle exit che abbiamo realizzato, abbiamo deciso di remunerare con un dividendo straordinario. Siamo contenti perché abbiamo avuto un buon feedback dalla conversione del POC, più del 50% convertito, e perché il dividendo straordinario sta portando un incremento del volumi medi sul mercato
e un incremento anche del prezzo delle azioni".
Sulle mid e small cap "abbiamo visto qualche selezionato incremento di liquidità su alcune società del nostro portafoglio, anche su alcuni nomi del mercato - ha detto il CEO di First Capital - Secondo noi ci potrebbe essere un ritorno della liquidità sulle small cap
derivante da una rotazione naturale. Le mid e small cap negli ultimi quattro anni sono state abbastanza bistrattate in generale nel mondo. Il 2026 potrebbe essere un anno interessante anche per le aziende italiane, sia per questo effetto generale, sia perché poi c'è il Fondo nazionale strategico che sta lanciando un'iniziativa specifica, che dovrebbe andare ad aiutare soprattutto le aziende presenti a questo conference, che sono tra 500 milioni e 1 miliardo di capitalizzazione, e come derivata seconda probabilmente un po' di liquidità arriverà anche sulle più piccole dell'EGM".(Foto: Giovanni Ricciardi)