Cyberoo, accordo con COMETA per la distribuzione di soluzioni di cybersecurity in Italia

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI innovativa specializzata in cybersecurity per le imprese, e, tra i principali distributori italiani nel settore ICT, hanno stretto unvolto a potenziare in modo significativo la presenza delle soluzioni Cyberoo sulGrazie a una rete distributiva capillare su tutto il territorio nazionale, COMETA diventadi Cyberoo, con l’obiettivo di, includendo system integrator, reseller specializzati e partner a valore. In questo modello, COMETA assume un ruolo centrale non solo come distributore, ma comecon il canale, contribuendo a rendere più fluido ed efficace il rapporto tra vendor e partner sul territorio.L’accordo si inserisce nel contesto del rilascio della, che permetterà a Cyberoo e a COMETA di raggiungere una platea ancora più ampia di clienti finali, semplificando l’adozione delle soluzioni MDR (Managed Detection & Response) e dei servizi gestiti di cybersecurity. Keatrix sarà un abilitatore fondamentale per il canale, consentendo a rivenditori e partner di proporre in modo più efficiente servizi evoluti di sicurezza, con modelli di erogazione e gestione pensati per scalare rapidamente.La collaborazione tra Cyberoo e COMETA prevede inoltre lo sviluppo dirivolte al canale e al mercato, per creare un ecosistema sempre più strutturato e sostenibile, in cui partner e clienti finali possano accedere in modo semplice a soluzioni di sicurezza avanzata.“Grazie a questo accordo strategico con COMETA, alla sua infrastruttura distributiva e alla sua presenza capillare, potremo ottimizzare ulteriormente il nostro modello commerciale, arricchendo l’offerta dedicata ai clienti e valorizzando il lavoro dei partner presenti in tutta Italia” ha dichiarato. “La combinazione tra la nostra piattaforma Keatrix e le soluzioni MDR ci permette di rimuovere alcune delle principali barriere all’adozione della cybersecurity gestita, favorendo una crescita più rapida e sostenibile dell’intero ecosistema Cyberoo.”