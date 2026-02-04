Milano 11:07
Finanza
Cyberoo, accordo con COMETA per la distribuzione di soluzioni di cybersecurity in Italia
(Teleborsa) - Cyberoo, PMI innovativa specializzata in cybersecurity per le imprese, e COMETA, tra i principali distributori italiani nel settore ICT, hanno stretto un accordo strategico di distribuzione volto a potenziare in modo significativo la presenza delle soluzioni Cyberoo sul mercato italiano.

Grazie a una rete distributiva capillare su tutto il territorio nazionale, COMETA diventa distributore ufficiale delle soluzioni di cybersecurity di Cyberoo, con l’obiettivo di ampliare la base dei rivenditori attivi, includendo system integrator, reseller specializzati e partner a valore. In questo modello, COMETA assume un ruolo centrale non solo come distributore, ma come abilitatore della relazione industriale con il canale, contribuendo a rendere più fluido ed efficace il rapporto tra vendor e partner sul territorio.

L’accordo si inserisce nel contesto del rilascio della nuova piattaforma Keatrix, che permetterà a Cyberoo e a COMETA di raggiungere una platea ancora più ampia di clienti finali, semplificando l’adozione delle soluzioni MDR (Managed Detection & Response) e dei servizi gestiti di cybersecurity. Keatrix sarà un abilitatore fondamentale per il canale, consentendo a rivenditori e partner di proporre in modo più efficiente servizi evoluti di sicurezza, con modelli di erogazione e gestione pensati per scalare rapidamente.

La collaborazione tra Cyberoo e COMETA prevede inoltre lo sviluppo di iniziative congiunte di go-to-market rivolte al canale e al mercato, per creare un ecosistema sempre più strutturato e sostenibile, in cui partner e clienti finali possano accedere in modo semplice a soluzioni di sicurezza avanzata.

“Grazie a questo accordo strategico con COMETA, alla sua infrastruttura distributiva e alla sua presenza capillare, potremo ottimizzare ulteriormente il nostro modello commerciale, arricchendo l’offerta dedicata ai clienti e valorizzando il lavoro dei partner presenti in tutta Italia” ha dichiarato Veronica Leonardi, CMO e Board Member di Cyberoo. “La combinazione tra la nostra piattaforma Keatrix e le soluzioni MDR ci permette di rimuovere alcune delle principali barriere all’adozione della cybersecurity gestita, favorendo una crescita più rapida e sostenibile dell’intero ecosistema Cyberoo.”

(Foto: Giovanni Ricciardi)
