Cyberoo, accordo con COMETA per la distribuzione di soluzioni di cybersecurity in Italia

(Teleborsa) - Cyberoo
, PMI innovativa specializzata in cybersecurity per le imprese, e COMETA
, tra i principali distributori italiani nel settore ICT, hanno stretto un accordo strategico di distribuzione
volto a potenziare in modo significativo la presenza delle soluzioni Cyberoo sul mercato italiano
.
Grazie a una rete distributiva capillare su tutto il territorio nazionale, COMETA diventa distributore ufficiale delle soluzioni di cybersecurity
di Cyberoo, con l’obiettivo di ampliare la base dei rivenditori attivi
, includendo system integrator, reseller specializzati e partner a valore. In questo modello, COMETA assume un ruolo centrale non solo come distributore, ma come abilitatore della relazione industriale
con il canale, contribuendo a rendere più fluido ed efficace il rapporto tra vendor e partner sul territorio.
L’accordo si inserisce nel contesto del rilascio della nuova piattaforma Keatrix
, che permetterà a Cyberoo e a COMETA di raggiungere una platea ancora più ampia di clienti finali, semplificando l’adozione delle soluzioni MDR (Managed Detection & Response) e dei servizi gestiti di cybersecurity. Keatrix sarà un abilitatore fondamentale per il canale, consentendo a rivenditori e partner di proporre in modo più efficiente servizi evoluti di sicurezza, con modelli di erogazione e gestione pensati per scalare rapidamente.
La collaborazione tra Cyberoo e COMETA prevede inoltre lo sviluppo di iniziative congiunte di go-to-market
rivolte al canale e al mercato, per creare un ecosistema sempre più strutturato e sostenibile, in cui partner e clienti finali possano accedere in modo semplice a soluzioni di sicurezza avanzata.
“Grazie a questo accordo strategico con COMETA, alla sua infrastruttura distributiva e alla sua presenza capillare, potremo ottimizzare ulteriormente il nostro modello commerciale, arricchendo l’offerta dedicata ai clienti e valorizzando il lavoro dei partner presenti in tutta Italia” ha dichiarato Veronica Leonardi, CMO e Board Member di Cyberoo
. “La combinazione tra la nostra piattaforma Keatrix e le soluzioni MDR ci permette di rimuovere alcune delle principali barriere all’adozione della cybersecurity gestita, favorendo una crescita più rapida e sostenibile dell’intero ecosistema Cyberoo.”(Foto: Giovanni Ricciardi)