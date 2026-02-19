Milano 14:07
SYS-DAT acquisce il 100% di et.ics

(Teleborsa) - SYS-DAT, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, ha acquisito il 100% di et.ics, con sede a Cittadella (PD).

Fondata nel 1997, et.ics si è affermata sul mercato sviluppando due aree di business strategiche, i Servizi di cybersecurity, infrastructure management e data protection e le Soluzioni software ad alto valore aggiunto per aziende con team che operano on-field.

L'acquisizione di et.ics, prima operazione del 2026, rappresenta un passo importante per SYS-DAT, volto a potenziare l'offerta e ad ampliare le prospettive di sviluppo.

Per l'esercizio 2025, et.ics prevede di raggiungere ricavi per circa 2,5 milioni di euro, di cui un terzo di natura ricorrente, con un EBITDA di circa 0,2 milioni e una Posizione Finanziaria Netta (PFN) cash-positive stimata a 0,6 milioni.

Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT, ha commentato: “et.ics, con le proprie soluzioni specialistiche e una consolidata esperienza in mercati verticali complementari al Gruppo, si integra perfettamente nel nostro percorso evolutivo. Questa operazione arricchisce la nostra offerta e amplia il nostro potenziale di mercato. Siamo entusiasti di accogliere il team di et.ics nel gruppo SYS-DAT. Con una visione e valori pienamente allineati ai nostri, siamo certi che il loro comprovato track record di successo contribuirà in modo significativo all'evoluzione del nostro progetto industriale”.
