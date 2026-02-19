SYS-DAT acquisce il 100% di et.ics

(Teleborsa) - SYS-DAT
, operatore italiano nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e per il mercato dei servizi, ha acquisito il 100% di et.ics
, con sede a Cittadella (PD).
Fondata nel 1997, et.ics si è affermata sul mercato sviluppando due aree di business strategiche, i Servizi di cybersecurity, infrastructure management e data protection e le Soluzioni software ad alto valore aggiunto per aziende con team che operano on-field.
L'acquisizione di et.ics, prima operazione del 2026, rappresenta un passo importante per SYS-DAT, volto a potenziare l'offerta
e ad ampliare le prospettive di sviluppo
.
Per l'esercizio 2025
, et.ics prevede di raggiungere ricavi per circa 2,5 milioni di euro, di cui un terzo di natura ricorrente, con un EBITDA di circa 0,2 milioni e una Posizione Finanziaria Netta (PFN) cash-positive stimata a 0,6 milioni. Matteo Neuroni, CEO di SYS-DAT
, ha commentato: “et.ics, con le proprie soluzioni specialistiche e una consolidata esperienza in mercati verticali complementari al Gruppo, si integra perfettamente nel nostro percorso evolutivo
. Questa operazione arricchisce la nostra offerta e amplia il nostro potenziale di mercato. Siamo entusiasti di accogliere il team di et.ics nel gruppo SYS-DAT. Con una visione e valori pienamente allineati ai nostri, siamo certi che il loro comprovato track record di successo contribuirà in modo significativo all'evoluzione del nostro progetto industriale”.