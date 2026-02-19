Cyberoo presenta KEATRIX, la piattaforma di formazione in cybersecurity che unisce cinema e istruzione

Cyberoo

(Teleborsa) -, PMI innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan, specializzata in cybersecurity per le imprese, presentache ridefinisce il concetto di Security Awareness grazie a Intelligenza Artificiale adattiva, metodi scientifici di apprendimento e contenuti edutainment.KEATRIX sarà svelata a un grande pubblico di manager, professionisti e investitori nella serata evento, in programma lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 19.00, organizzata in stile gala: “KEATRIX Black Première”, presso il Teatro Cavallerizza di Reggio Emilia, con l’anteprima assoluta della serie cinematografica integrata nella piattaforma.Per rendere KEATRIX alla portata di tutti, favorire la user experience e la trasversalità della soluzione, CYBEROO ha optato per un’innovativa strategia di comunicazione: ha scelto di proporre in chiave artistica e creativa un percorso formativo in tema di cybersecurity, rischi informatici e metodi per proteggere sé stessi e le proprie attività.Su KEATRIX non ci sono i tradizionali tutorial deputati ai corsi di formazione, ma moduli interattivi e originali che nell’insieme danno vita a una produzione cinematografica d’eccezione. Firmata Dianto Film e diretta dal duo di registi Vasta, Mattia Chicco e Michele Rossetti, è stata realizzata con il contributo di oltre 50 professionisti tra registi, produttori e attori professionisti. Tra le 50 maestranze del settore coinvolte figurano: Alessandro Antonazzo, Produttore Esecutivo; Naomi Mastrilli, Coordinatrice di produzione; Gabriella Manfrè, Organizzatrice generale; Giacomo Caceffo e Francesca Tozzi, Sceneggiatura; Alice Piano, Attrice protagonista."Per Cyberoo KEATRIX rappresenta il. Abbiamo investito tempo, competenze e risorse per creare una piattaforma che non solo insegna la sicurezza informatica, ma cambia concretamente i comportamenti delle persone, con un approccio nuovo che unisce tre discipline fondamentali: tecnologia, neuroscienze e arte. La nostra idea è nata dall’interpretazione di un momento storico in cui chiunque ha accesso a ogni tipo di dati online e ne maneggia in continuazione, a casa e al lavoro, ma c’è ancora troppa poca consapevolezza sui rischi informatici. Per questo, ma al contempo risultare coinvolgente. La nostra produzione trasforma la formazione digitale in una narrazione capace di catturare l’attenzione, oltrepassando i confini della formazione tradizionale, e la nostra Black Première non vuole essere solo una proiezione, ma una serata immersiva perché i presenti possano davvero comprendere la vision di questo progetto a cui teniamo particolarmente", affermaLa piattaforma KEATRIX è già disponibile sul mercato e viene distribuita in Italia e all’estero, a partire da Polonia e Spagna, tramite la rete di partner e distributori. L’offerta di Cyberoo si rafforza, così, sul mercato nazionale e internazionale, integrando la componente della formazione, trasversale, scalabile e particolarmente strategica, con la Cyber Security Suite e con l’approccio MDR già consolidato. Grazie a questa doppia anima, Cyberoo accresce significativamente la possibilità di entrare in nuovi mercati e avvicinare clienti nuovi e differenti.