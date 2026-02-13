Generali lancia la nuova software factory con 150 esperti e strumenti basati su Gen-AI

Generali

(Teleborsa) -, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management,che accelera la trasformazione tecnologica in linea con il piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence, attraverso la creazione di piattaforme scalabili, condivise e innovative a supporto della crescita del business e della capacità di creare maggior valore a servizio di clienti e partner.Generali Core Tech si concentrerà sulla gestione e sull'ulteriore sviluppo di Insurance in a Box (IIAB), la piattaforma centralizzata e condivisa per i business Vita e Danni, con l'obiettivo di ampliare l'implementazione del programma, già attivo in Spagna e Svizzera e attualmente in estensione a Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia. Ila livello di Gruppo.Agendo come centro di eccellenza, la nuova software factory sarà composta da un, adotterà metodologie di sviluppo avanzate, supportate da strumenti basati su Gen-AI, e lavorerà in stretta collaborazione con i team locali delle diverse business unit. Generali Core Tech si avvarrà della piattaforma di RGI, provider leader nel software assicurativo in Italia e in Europa."Siamo entusiasti di lanciare Generali Core Tech come ulteriore esempio del nostro focus sulle sinergie di gruppo e sulla trasformazione tecnologica nell'ambito del piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence - ha commentatodi Generali - Generali Core Tech continuerà, insieme a RGI, a far evolvere la piattaforma Insurance in a Box, comune a più business unit. Ci consentirà di presidiare con ancora più efficacia competenze chiave nello sviluppo dei nuovi sistemi, supportare i team locali e rafforzare l'utilizzo di AI/GEN AI nel radicale cambiamento dei processi di sviluppo software".Tale iniziativa strategica rientra nell'impegno di Generali di utilizzare nuove soluzioni e piattaforme come acceleratori del piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence, che prevedea sostegno dell'efficienza operativa, dell'eccellenza tecnica e della customer experience.