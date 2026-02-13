Generali lancia la nuova software factory con 150 esperti e strumenti basati su Gen-AI

Milano 10:50
Via a Generali Core Tech

(Teleborsa) - Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, lancia Generali Core Tech, la nuova software factory di Gruppo che accelera la trasformazione tecnologica in linea con il piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence, attraverso la creazione di piattaforme scalabili, condivise e innovative a supporto della crescita del business e della capacità di creare maggior valore a servizio di clienti e partner.

Generali Core Tech si concentrerà sulla gestione e sull'ulteriore sviluppo di Insurance in a Box (IIAB), la piattaforma centralizzata e condivisa per i business Vita e Danni, con l'obiettivo di ampliare l'implementazione del programma, già attivo in Spagna e Svizzera e attualmente in estensione a Portogallo, Ungheria, Slovenia e Croazia. Il perimetro iniziale del progetto coprirà circa 15 milioni di polizze a livello di Gruppo.

Agendo come centro di eccellenza, la nuova software factory sarà composta da un team di circa 150 esperti, adotterà metodologie di sviluppo avanzate, supportate da strumenti basati su Gen-AI, e lavorerà in stretta collaborazione con i team locali delle diverse business unit. Generali Core Tech si avvarrà della piattaforma di RGI, provider leader nel software assicurativo in Italia e in Europa.

"Siamo entusiasti di lanciare Generali Core Tech come ulteriore esempio del nostro focus sulle sinergie di gruppo e sulla trasformazione tecnologica nell'ambito del piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence - ha commentato David Cis, Group Chief Operating Officer di Generali - Generali Core Tech continuerà, insieme a RGI, a far evolvere la piattaforma Insurance in a Box, comune a più business unit. Ci consentirà di presidiare con ancora più efficacia competenze chiave nello sviluppo dei nuovi sistemi, supportare i team locali e rafforzare l'utilizzo di AI/GEN AI nel radicale cambiamento dei processi di sviluppo software".

Tale iniziativa strategica rientra nell'impegno di Generali di utilizzare nuove soluzioni e piattaforme come acceleratori del piano Lifetime Partner 27: Driving Excellence, che prevede investimenti per 1,2-1,3 miliardi di euro in IA e tecnologia a sostegno dell'efficienza operativa, dell'eccellenza tecnica e della customer experience.
