Francoforte: brillante l'andamento di Symrise

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo del 2,24%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 68,93 Euro. Prima resistenza a 71,01. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 67,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)