Milano 11:52
46.786 -0,08%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 11:52
10.354 -0,31%
Francoforte 11:52
25.023 +0,03%

In evidenza Symrise sul listino di Francoforte
Prepotente rialzo per il produttore di aromi e profumi, che mostra una salita bruciante del 6,20% sui valori precedenti.
