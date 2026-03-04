Francoforte: giornata depressa per Symrise

(Teleborsa) - Sottotono il produttore di aromi e profumi
, che passa di mano con un calo del 2,05%.
L'andamento di Symrise
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Symrise
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 70,79 Euro con area di resistenza individuata a quota 72,95. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 69,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)