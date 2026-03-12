Francoforte: brillante l'andamento di Symrise
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di aromi e profumi, con una variazione percentuale del 3,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Symrise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,4%, rispetto a -2,42% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Analizzando lo scenario di Symrise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 70,69 Euro. Prima resistenza a 73,75. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
