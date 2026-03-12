Francoforte: brillante l'andamento di Symrise

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di aromi e profumi , con una variazione percentuale del 3,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Symrise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,4%, rispetto a -2,42% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Analizzando lo scenario di Symrise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 70,69 Euro. Prima resistenza a 73,75. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 68,73.



