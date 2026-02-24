Milano 14:12
46.531 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:12
10.680 -0,05%
Francoforte 14:12
24.956 -0,15%

Francoforte: risultato positivo per Symrise

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di aromi e profumi, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Symrise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Symrise rispetto all'indice.


L'esame di breve periodo di Symrise classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,2 Euro e primo supporto individuato a 76,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 79,64.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
