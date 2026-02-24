Francoforte: risultato positivo per Symrise

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di aromi e profumi
, in guadagno del 2,53% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Symrise
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Symrise
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Symrise
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 78,2 Euro e primo supporto individuato a 76,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 79,64.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)