Francoforte: in calo Infineon

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia hi-tech tedesca, che passa di mano con un calo del 2,75%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il produttore di chip, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 31,48 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 32,33 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30,95.

