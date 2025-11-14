Milano 10:01
44.377 -0,84%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:01
9.708 -1,02%
Francoforte 10:01
23.868 -0,72%

Francoforte: calo per Infineon

Francoforte: calo per Infineon
Si muove verso il basso la compagnia hi-tech tedesca, con una flessione del 3,53%.
