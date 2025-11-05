Milano 13:24
Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia hi-tech tedesca, con un ribasso del 2,00%.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Infineon. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,87 Euro. Primo supporto visto a 33,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,08.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
