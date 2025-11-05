Francoforte: si concentrano le vendite su Infineon

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia hi-tech tedesca
, con un ribasso del 2,00%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del DAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Infineon
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 33,87 Euro. Primo supporto visto a 33,29. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 33,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)