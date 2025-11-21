Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia aerea tedesca
, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lufthansa
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, il vettore aereo tedesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,116 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,772. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,46.
