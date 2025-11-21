Milano 13:49
42.712 -0,48%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:49
9.514 -0,14%
Francoforte 13:49
23.173 -0,45%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Lufthansa

Migliori e peggiori, Trasporti
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia aerea tedesca, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Lufthansa rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Tecnicamente, il vettore aereo tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,116 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,772. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
