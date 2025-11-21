Il conglomerato emiratino IHC è interessato alle attività estere della russa Lukoil

(Teleborsa) - Il conglomerato di Abu Dhabi International Holding Company
ha espresso interesse per le attività estere
del gruppo petrolifero russo Lukoil
, ha dichiarato al Tesoro statunitense in risposta a un'indagine dell'agenzia Reuters.
Lukoil possiede tre raffinerie
in Europa, partecipazioni in giacimenti
petroliferi in Kazakistan, Uzbekistan, Iraq, Messico, Ghana, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Nigeria, e centinaia di stazioni di servizio
al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.
La lista dei potenziali acquirenti per le attività globali di Lukoil ci sarebbero anche le major petrolifere ExxonMobil
e Chevron
e la società di private equity statunitense Carlyle
. La lista si è allungata da quando venerdì il Tesoro statunitense ha dato il via libera
alle aziende per avviare i colloqui con Lukoil. L'autorizzazione è valida fino al 13 dicembre.
Alla domanda se IHC abbia espresso interesse al Tesoro statunitense per l'acquisto delle attività estere di Lukoil, IHC ha risposto affermativamente senza però rilasciare ulteriori commenti.
Il mese scorso, ha ricordato Reuters, gli Stati Uniti
hanno imposto sanzioni
alle due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft
e Lukoil
, mentre Washington cerca di fare pressione su Mosca
affinché ponga fine alla guerra in Ucraina
.
IHC, la più grande società quotata in borsa di Abu Dhabi, è presieduta dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti e consigliere per la sicurezza nazionale, che è anche a capo di due dei fondi sovrani dell'emirato. Questa settimana, il suo CEO ha dichiarato a Reuters che IHC potrebbe investire dai 30 ai 35 miliardi di dollari in un ciclo di 18 mesi
, finanziando i suoi investimenti attraverso un mix di debito e capitale proprio.