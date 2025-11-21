Il conglomerato emiratino IHC è interessato alle attività estere della russa Lukoil

ExxonMobil

(Teleborsa) - Il conglomerato di Abu Dhabiha espresso interesse per ledel, ha dichiarato al Tesoro statunitense in risposta a un'indagine dell'agenzia Reuters.Lukoil possiede trein Europa,petroliferi in Kazakistan, Uzbekistan, Iraq, Messico, Ghana, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Nigeria, e centinaia dial dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.La lista dei potenziali acquirenti per le attività globali di Lukoil ci sarebbero anche lee la società di. La lista si è allungata da quando venerdì ilalle aziende per avviare i colloqui con Lukoil. L'autorizzazione è valida fino al 13 dicembre.Alla domanda se IHC abbia espresso interesse al Tesoro statunitense per l'acquisto delle attività estere di Lukoil, IHC ha risposto affermativamente senza però rilasciare ulteriori commenti.Il mese scorso, ha ricordato Reuters, glihanno impostoalle due maggiori compagnie petrolifere russe,, mentre Washington cerca di fareaffinché pongaIHC, la più grande società quotata in borsa di Abu Dhabi, è presieduta dallo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, fratello del presidente degli Emirati Arabi Uniti e consigliere per la sicurezza nazionale, che è anche a capo di due dei fondi sovrani dell'emirato. Questa settimana, il suo CEO ha dichiarato a Reuters che, finanziando i suoi investimenti attraverso un mix di debito e capitale proprio.