Consob aggiorna la scheda di controllo dei revisori: entrano le informazioni sulle cripto

(Teleborsa) - Lein merito alle relazioni finanziarie annuali dellesottoposte alla revisione legale. La Consob richiede infatti alle società di revisione l'invio di una scheda di controllo, riassuntiva dei principali dati e informazioni acquisiti nel corso dell'attività di controllo legale dei conti, composta da due documenti: una sezione generale e un quadro riassuntivo.La scheda di controllo è stata aggiornata nella sezione denominata "Altre informazioni" del quadro riassuntivo. Più in particolare, è stata, nella quale è richiesto al revisore di indicare se l'emittente sottoposto a revisione detenga posizioni in cripto-attività, quali cripto-valute, token di moneta elettronica e token collegati ad attività come definiti dal Regolamento Micar, nonché le altre tipologie di cripto-attività, anche laddove non rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento.In caso di risposta affermativa, è richiesto al revisore di indicare: 1) l'contabile complessivo delle cripto-attività detenute in rapporto al totale dell'attivo; 2)(Micar o non Micar) delle cripto-attività detenute; 3) le modalità di rilevazione e valutazione in bilancio delle cripto-attività detenute; 4) la presenza di eventuali informazioni in bilancio in merito alla natura e ai rischi associati alle posizioni detenute in cripto-attività.