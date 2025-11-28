Zangrillo: PA sempre più efficiente volano crescita Paese

(Teleborsa) - "La Pubblica amministrazione è volano per lo sviluppo del nostro Paese
. Per questo motivo abbiamo avviato un processo di rinnovamento per attrarre investimenti e offrire servizi sempre più efficienti ai nostri utenti, cittadini e imprese"
. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo,
durante il suo intervento nel panel "Per una burocrazia amica del cittadino. Il percorso di modernizzazione della Pubblica amministrazione". "Semplificare
la burocrazia e velocizzare le procedure è il presupposto necessario per supportare le aziende in un contesto molto complicato. Abbiamo semplificato circa 400 procedure in settori strategici come la razionalizzazione dei controlli alle imprese, il settore dell'artigianato, i servizi erogati dalle farmacie, la scuola, l'ambiente e molto altro ancora. Proprio ieri con l'ok definitivo del Parlamento sul ddl semplificazione abbiamo compiuto un altro passo in avanti importante con il Dipartimento della Funzione pubblica in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR. Sono già in cantiere ulteriori misure per continuare il grande lavoro avviato",
ha aggiunto il ministro. "Con un approccio
fondato sul confronto con istituzioni, associazioni di categoria, cittadini e imprese abbiamo costruito le basi per un nuovo metodo fondato sul lavoro di squadra. Oggi con il portale "Italia semplice" bastano pochi click per conoscere, settore per settore, tutti gli interventi realizzati, nell'ottica di condivisione del percorso avviato con i nostri utenti", ha aggiunto Zangrillo. Ampio spazio è stato dedicato all'attrattività dei talenti, alla formazione e all'introduzione del merito nella Pubblica amministrazione. "Con il disegno di legge del merito all'esame del Parlamento innestiamo una rivoluzione culturale attraverso sistemi di crescita che permettono a chi raggiunge gli obiettivi di fare carriera, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. Un passaggio fondamentale per la crescita delle nostre organizzazioni e del Paese"
, ha concluso il ministro.