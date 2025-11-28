Zangrillo: PA sempre più efficiente volano crescita Paese

(Teleborsa) -. Per questo motivo abbiamo avviato un processo di rinnovamento per attrarre. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione,durante il suo intervento nel panel "Per una burocrazia amica del cittadino. Il percorso di modernizzazione della Pubblica amministrazione".la burocrazia e velocizzare le procedure è il presupposto necessario per supportare le aziende in un contesto molto complicato. Abbiamo semplificato circa 400 procedure in settori strategici come la razionalizzazione dei controlli alle imprese, il settore dell'artigianato, i servizi erogati dalle farmacie, la scuola, l'ambiente e molto altro ancora. Proprio ieri con l'ok definitivo del Parlamento sul ddl semplificazione abbiamo compiuto un altro passo in avanti importante con il Dipartimento della Funzione pubblica in linea con gliha aggiunto il ministro.fondato sul confronto con istituzioni, associazioni di categoria, cittadini e imprese abbiamo costruito le basi per un nuovo metodo fondato sul lavoro di squadra. Oggi con il portale "Italia semplice" bastano pochi click per conoscere, settore per settore, tutti gli interventi realizzati, nell'ottica di condivisione del percorso avviato con i nostri utenti", ha aggiunto Zangrillo. Ampio spazio è stato dedicato all'attrattività dei talenti, alla formazione e all'introduzione del merito nella Pubblica amministrazione. "Con il disegno di legge del merito all'esame del Parlamento innestiamo una rivoluzione culturale attraverso sistemi di crescita che permettono a chi raggiunge gli obiettivi di fare carriera, sempre, ha concluso il ministro.