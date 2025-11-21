Londra: giornata depressa per Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio
, che mostra un decremento del 3,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Babcock International Group
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Babcock International Group
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,6 sterline con area di resistenza individuata a quota 11,21. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)