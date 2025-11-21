Londra: giornata depressa per Babcock International Group

azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio

FTSE 100

Babcock International Group

principale indice della Borsa di Londra

Babcock International Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', che mostra un decremento del 3,01%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario tecnico dimostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10,6 sterline con area di resistenza individuata a quota 11,21. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10,24.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)