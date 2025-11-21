Londra: scambi negativi per Antofagasta

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia mineraria
, che tratta con una perdita del 3,51%.
Lo scenario su base settimanale di Antofagasta
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda sudamericana estrattrice di rame
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,43 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)