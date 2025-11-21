Milano 10:23
Londra: scambi negativi per Antofagasta

Londra: scambi negativi per Antofagasta
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia mineraria, che tratta con una perdita del 3,51%.

Lo scenario su base settimanale di Antofagasta rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda sudamericana estrattrice di rame, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 25,43 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 25,67. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 25,31.

