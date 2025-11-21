Milano 10:24
42.695 -0,52%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 10:24
9.483 -0,47%
Francoforte 10:24
23.124 -0,67%

Madrid: si concentrano le vendite su Acciona

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola, che mostra un decremento del 2,13%.

La tendenza ad una settimana di Acciona è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 166,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 172,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 162,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
