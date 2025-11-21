Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:22
24.518 +1,93%
Dow Jones 20:22
46.555 +1,75%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: brillante l'andamento di United Health

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di United Health
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big delle assicurazioni sanitarie, che avanza bene del 3,27%.

L'andamento di United Health nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 314,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 326,6. Il peggioramento dell'assicuratore sanitario è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 306,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
