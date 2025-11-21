Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:23
24.513 +1,91%
Dow Jones 20:23
46.545 +1,73%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: risultato positivo per United Health

Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,27%.
