Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 18:45
24.327 +1,14%
Dow Jones 18:45
46.472 +1,57%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: rosso per Seagate Technology

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Seagate Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il leader nella produzione di driver per hard-disk, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 228,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 239,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 222,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
