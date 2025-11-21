New York: rosso per Seagate Technology

azienda americana attiva nel settore storage

S&P-500

Seagate Technology

leader nella produzione di driver per hard-disk

(Teleborsa) - Composto ribasso per l', in flessione del 2,70% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 228,4 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 239,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 222,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)