Seagate Technology scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda americana attiva nel settore storage
, che tratta in perdita del 4,56% sui valori precedenti.
L'andamento di Seagate Technology
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le implicazioni di breve periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 415 USD. Possibile una discesa fino al bottom 391,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 438,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)