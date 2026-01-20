DR Horton chiude il primo trimestre 2025/26 in calo ma utile oltre il consensus

(Teleborsa) - Il costruttore di case statunitense DR Horton
ha chiuso il primo trimestre del 2026, chiuso il 31 dicembre 2025, con un utile netto
attribuibile alla società in calo del 30% a 594,8 milioni di dollari. L'utile per azione diluita
è diminuito del 22%, attestandosi a 2,03 dollari, risultando tuttavia superiore alle stime degli analisti di 1,93 dollari.
Il fatturato consolidato
è diminuito del 9,5% a 6,9 miliardi di dollari, di cui il segmento Homebuilding si è attestato a 6,5 miliardi (-9%).
Gli ordini di vendita netti
sono aumentati del 3%, raggiungendo 18.300 abitazioni, per un valore di 6,7 miliardi.
La liquidità generata dalle attività operative
è stata di 854,0 milioni di dollari nei tre mesi terminati il ??31 dicembre 2025. La liquidità totale
a fine trimestre era di 6,6 miliardi di dollari e il rapporto debito/capitale totale
della Società era del 18,8%. Il rapporto debito/capitale totale è costituito dal rapporto tra obbligazioni passive e patrimonio netto, più obbligazioni passive. La Società ha 600 milioni di dollari di obbligazioni senior per l'edilizia residenziale
in scadenza nei prossimi dodici mesi. Per i dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2025, il ROE (return on equity) della Società è stato del 13,7% e il ROA (return on assets) del 9,4%.
Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, la Società ha riacquistato
4,4 milioni di azioni ordinarie
per 669,7 milioni di dollari. Le azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2025 ammontavano a 290,5 milioni, in calo del 9% rispetto all'anno precedente, e l'autorizzazione residua al riacquisto di azioni della Società ammontava a 2,6 miliardi di dollari.
La Società ha pagato dividendi in contanti
per 131,5 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 e, successivamente alla fine del trimestre, ha dichiarato un dividendo trimestrale in contanti di 0,45 dollari per azione
, pagabile il 12 febbraio 2026 agli azionisti registrati al 5 febbraio 2026.
Sulla base dei risultati del primo trimestre e delle attuali condizioni di mercato, D.R. Horton ribadisce le sue previsioni per l'anno fiscale 2026
che vedono: ricavi consolidati compresi tra 33,5 e 35 miliardi di dollari; immobili chiusi da operazioni di edilizia residenziale pari a 86.000-88.000 abitazioni; aliquota fiscale di circa il 24,5%; flusso di cassa consolidato generato dalle operazioni di almeno 3 miliardi; riacquisti di azioni per circa 2,5 miliardi di dollari; pagamento di dividendi per circa 500 milioni.(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)