DR Horton chiude il primo trimestre 2025/26 in calo ma utile oltre il consensus

DR Horton

(Teleborsa) - Il costruttore di case statunitenseha chiuso il primo trimestre del 2026, chiuso il 31 dicembre 2025, con unattribuibile alla società in calo del 30% a 594,8 milioni di dollari. L'è diminuito del 22%, attestandosi a 2,03 dollari, risultando tuttavia superiore alle stime degli analisti di 1,93 dollari.Ilè diminuito del 9,5% a 6,9 miliardi di dollari, di cui il segmento Homebuilding si è attestato a 6,5 miliardi (-9%).Glisono aumentati del 3%, raggiungendo 18.300 abitazioni, per un valore di 6,7 miliardi.Laè stata di 854,0 milioni di dollari nei tre mesi terminati il ??31 dicembre 2025. Laa fine trimestre era di 6,6 miliardi di dollari e ildella Società era del 18,8%. Il rapporto debito/capitale totale è costituito dal rapporto tra obbligazioni passive e patrimonio netto, più obbligazioni passive. La Società ha 600 milioni di dollari diin scadenza nei prossimi dodici mesi. Per i dodici mesi conclusi il 31 dicembre 2025, il ROE (return on equity) della Società è stato del 13,7% e il ROA (return on assets) del 9,4%.Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026, la Società ha4,4 milioni diper 669,7 milioni di dollari. Le azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2025 ammontavano a 290,5 milioni, in calo del 9% rispetto all'anno precedente, e l'autorizzazione residua al riacquisto di azioni della Società ammontava a 2,6 miliardi di dollari.La Società ha pagatoper 131,5 milioni di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2026 e, successivamente alla fine del trimestre, ha dichiarato un, pagabile il 12 febbraio 2026 agli azionisti registrati al 5 febbraio 2026.Sulla base dei risultati del primo trimestre e delle attuali condizioni di mercato,che vedono: ricavi consolidati compresi tra 33,5 e 35 miliardi di dollari; immobili chiusi da operazioni di edilizia residenziale pari a 86.000-88.000 abitazioni; aliquota fiscale di circa il 24,5%; flusso di cassa consolidato generato dalle operazioni di almeno 3 miliardi; riacquisti di azioni per circa 2,5 miliardi di dollari; pagamento di dividendi per circa 500 milioni.