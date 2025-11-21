Milano 20-nov
PALLADIUM del 20/11/2025

Finanza
PALLADIUM del 20/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Sostanziale invarianza per il metallo prezioso, che archivia la seduta con un -0,14%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.378,8. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.404,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.370,2.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
