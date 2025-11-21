Milano 13:53
Parigi: andamento sostenuto per Pernod Ricard

(Teleborsa) - Avanza il colosso degli alcolici, che guadagna bene, con una variazione del 3,40%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Pernod Ricard più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,25 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 82,91. Il peggioramento del produttore di vini e alcolici è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 77,01.

