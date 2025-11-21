Milano 15:29
42.753 -0,38%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 15:30
9.522 -0,06%
Francoforte 15:29
23.214 -0,28%

Perde l'EURO STOXX Retail sul mercato di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
Perde l'EURO STOXX Retail sul mercato di Eurozona
Viene venduto parecchio il comparto vendite al dettaglio europeo, che continua la seduta a 834,07 punti.
Condividi
```