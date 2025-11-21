Piazza Affari: giornata depressa per BFF Bank

banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione

FTSE Italia Mid Cap

BFF Bank

indice delle società a media capitalizzazione

BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,06%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 10,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)