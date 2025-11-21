Piazza Affari: giornata depressa per BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che presenta una flessione del 2,06%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di BFF Bank
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,57 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 10,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,32.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)