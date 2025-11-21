Milano 10:26
Piazza Affari: movimento negativo per doValue

Piazza Affari: movimento negativo per doValue
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, con una flessione del 2,56%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di doValue rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per doValue, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,324 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,384. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,292.

