Milano 12:38
44.631 -0,32%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 12:39
10.344 -0,10%
Francoforte 12:39
23.679 +0,17%

Piazza Affari: movimento negativo per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Inwit
Si muove verso il basso la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, con una flessione del 3,35%.
Condividi
```